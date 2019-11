Sofia Ribeiro revela "inferno" de exame médico

colonoscopia

A preparação é assim uma coisa do inferno", desabafou o rosto da TVI, que afirmou que uma das coisas que mais custou foi mesmo a privação de comer o que lhe apetecia, porque se considera um "trator" a comer. Apesar disso, Sofia desabafa: "Se há coisas muito piores? Oh, se há! Eu conheço algumas. Mas que é chato, é!".



Sofia Ribeiro não deixou de esclarecer o motivo da intervenção: sintomas de obstipação , que passaram a verificar-se depois da artista ter terminado os tratamentos relacionados com o cancro de mama que enfrentou. "Os meus médicos acharam por bem fazer este exame. Apenas por uma questão de perceber melhor o que se estava a passar", disse Sofia Ribeiro, que já tinha dito desde início nas redes sociais que não era necessário alarmismos.



Sofia Ribeiro aproveitou ainda para agradecer todo o apoio e carinho que continua a receber após ter vencido o cancro da mama. Os fãs continuam sempre atentos ao seu estado de saúde. "Estamos juntos", terminou.





