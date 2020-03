Sofia Ribeiro revela resultado de teste ao coronavírus

Sofia Ribeiro revela resultado do teste ao coronavírus

A atriz tem sido uma das figuras púlicas que se tem mostrado a cumprir a quarentena, em casa. Foi no conforto do lar que Sofia chamou uma profissional de saúde para realizar o teste de despiste ao coronavírus, para se prevenir e saber se estava ou não infetada com a doença. Durante esta sexta-feira, o rosto da TVI descansou os fãs, garantindo que o resultado foi negativo e está bem de saúde. Para não restarem dúvidas, Sofia partilhou mesmo o documento que revela que o vírus não foi detectado.A respirar de alívio, Sofia Ribeiro escreveu:A artista voltou a alertar aos admiradores para tomarem as medidas de segurança., disse ainda através do Instagram.Recorde-se que Sofia Ribeiro pertence aos grupos de risco na luta contra o coronavírus, por ter enfrentado uma dura batalha contra o cancro da mama, que lhe foi diagnosticado em 2015 e venceu recentemente.