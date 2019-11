Sofia Ribeiro rodeada de luxo na Arábia Saudita

The Ritz-Carlton, na cidade de Riad. Uma instância cinco estrelas cujos preços por noite variam entre 633 e 4322€.





Depois das férias paradisíacas que passou nas Maldivas , onde desfrutou de paisagens encantadoras e também festejou o seu 35º aniversário, Sofia Ribeiro voltou a viajar.O rosto da TVI partilhou uma imagem através das redes sociais onde surge ainda no aeroporto, de malas feitas, pronta a embarcar. No entanto, Sofia só revelou mais tarde o destino escolhido:, assim como a companhia. Desta vez, não viajou com o namorado , para viajar na companhia de uma amiga.Através do Instagram, Sofia Ribeiro mostrou que vai ficar instalada no hotelA atriz, que atualmente não tem nenhum projeto no pequeno ecrã, está dedicada a aproveitar o descanso e a recuperar todas as energias, depois de ter enfrentado uma luta contra o cancro da mama em 2015, que superou recentemente. Por conta do drama vivido, Sofia Ribeiro continua a ser acompanhada. Recentemente, contou que teve de se submeter a uns exames , mas a saúde da atriz parece continuar estável.