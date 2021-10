Sofia Ribeiro sensual em roupa interior: "Vejo-me saudável e bonita"

01:30

Vânia Nunes

Aos 37 anos, Sofia Ribeiro sente-se mais confiante do que nunca com a sua imagem e não se incomoda com julgamentos alheios quando expõe o corpo, como aconteceu esta sexta-feira, ao divulgar na internet uma imagem sexy no provador de uma loja de lingerie."Olhar para mim hoje, para o meu corpo e pensar o ele já enfrentou… Estava na dúvida se partilhava esta fotografia ou não. Perdoem-me os mais ‘pudicos’. Resolvi partilhar com muito orgulho! Vejo-me saudável e bonita, no espelho do provador", escreveu na legenda da publicação.Sofia lutou contra um cancro na mama em 2016 e, desde então, tem mostrado uma atitude positiva perante a vida, principalmente nas redes sociais, onde partilha pormenores do seu dia a dia. É lá que mostra como tornou a sua alimentação mais saudável e os treinos mais frequentes