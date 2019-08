Sofia Ribeiro sensual no meio das vinhas

"Pais deste País, vamos ser sinceros: férias com crianças não são férias", desabafou a atriz no Instagram, recordando as mil e uma tarefas que teve para tratar das duas crianças: "Amo as minhas sobrinhas. Se não, não ficava dois meses com elas, mudando a minha vida toda para as receber. Adoro crianças, quem me conhece sabe bem que sempre sonhei ser mãe, mas não basta sonhar! E quanto mais tempo passa, mais me pergunto como é que nós, mulheres, e homens, nos conseguimos preparar para tamanha mudança?! Não é para todos. Tiro-vos os chapéu!"Sofia Ribeiro insistiu em escrever na rede social sobre o tema: "Dou os meus parabéns a todos (...) em particular aos que não têm ajudas/apoios. Que muitas vezes, com poucos meios, continuam a ser uns pais do caraças! E ainda conseguem continuar casados e felizes."Isso, contudo, não a inibe de de sonhar ser mãe. A estrela da TVI já disse, por diversas vezes, que era um sonho, mas que, para já, ainda é cedo, garantindo estar concentrada na sua vida profissional.Voltando às férias, mesmo com as sobrinhas houve coisas boas. Sofia esteve na praia e ainda conseguiu dar um salto até outra região do País com o namorado. Numa vinha, decidiu despir-se e fazer umas fotos picantes, só em cuecas e com o peito tapado apenas com um chapéu de palha. O sucesso foi imediato no Instagram, com mais de 55 mil visualizações.