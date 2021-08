Sofia Ribeiro sexy e confiante com imagem Ao longo dos dias em Itália, atriz tem mergulhado nas águas cristalinas e conhecido alguns dos locais mais badalados do país.

Sofia Ribeiro

Foto: Direitos Reservados

01:30

Quase a regressar ao trabalho, Sofia Ribeiro escolheu Carovigno, em Itália, como o destino de despedida das férias. Ao longo dos dias no paraíso, a atriz tem mergulhado nas águas cristalinas e conhecido alguns dos locais mais badalados do país. “Estou a aproveitar para desligar um bocadinho, a desconectar para aproveitar”, disse, numa breve partilha nas redes sociais, antes de voltar a mergulhar no ‘detox digital’, que quebrou apenas para dar a conhecer pormenores da viagem. As fotografias em biquíni têm captado muitas atenções e merecido muitos elogios dos seguidores. A companhia da atriz nesta viagem idílica mantém-se no segredo dos deuses.

