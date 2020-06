Sofia Ribeiro sobre maternidade: "“Acalmo a vontade de ser mãe com as sobrinhas”

Sofia Ribeiro admite que pensou que tinha finalmente encontrado a estabilidade ao lado do empresário João Almeida Henriques, no entanto, a relação terminou no mês passado, em pleno estado de emergência, deixando-a de rastos., explicou a atriz de 35 anos em entrevista a Fátima Lopes.Sozinha em casa, Sofia acabou por refletir no que falhou no namoro e garante que continua uma "eterna apaixonada".Sofia não sabe se conseguirá cumprir o sonho da maternidade, mas é algo que já não a deixa perturbada., admite. Mas nem sempre foi assim. Quando lhe foi diagnosticado cancro da mama, há quatro anos, foi um assunto que mexeu consigo.