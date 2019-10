Sofia Ribeiro sobre possível noivado: "Foi uma brincadeira"

Uma brincadeira deixou os admiradores de Sofia Ribeiro em total suspense. O melhor amigo da atriz, o produtor Rúben Correia, partilhou uma imagem ao lado da estrela da TVI e do namorado desta, João Almeida Henriques. "Padrinho e o casal com mais pinta de Lisboa", escreveu como legenda da publicação. Os seguidores não tardaram a questionar se Sofia Ribeiro havia sido surpreendida com um pedido de casamento. Mas ficaram sem resposta.contactou a atriz, que se apressou a explicar que tudo não passou de uma partida. "Foi só uma brincadeira do meu melhor amigo", garantiu. No entanto, otambém sabe que esta ideia está presente nos planos futuros do casal e que os dois já falaram sobre o assunto.O par romântico, recorde-se, namora há mais de um ano e não se coíbe de partilhar através das redes sociais os vários momentos de intimidade que vive no seu dia a dia. As férias em lugares paradisíacos como São Tomé e Príncipe e Maldivas são também um ponto de referência nas imagens públicas divulgadas pela atriz e pelo namorado. O sonho de terem filhos continua a ser adiado, mas bem presente na vida dos dois.No entanto, Sofia Ribeiro, de 35 anos, mostra-se tranquila em relação ao assunto.Caso haja pedido em breve, esta será a segunda vez que Sofia dirá o ‘sim’. A atriz casou-se com o modelo Ruben Rua em setembro de 2011. O enlace acabou por durar apenas um ano. Sofia foi levada pelo pai Jorge Barros ao altar, e não escondeu a emoção pelo momento.