Sofia Ribeiro surpreende com mudança radical de visual

Sofia Ribeiro foi uma das figuras públicas com mais destaque na passadeira vermelha da festa de Verão da TVI, ao surgir com uma transformação de visual.Com uma longa peruca cor-de-rosa, a atriz, de 34 anos, apostou num look irreverente e bastante sensual, tendo captado todas as atenções."Vim de boneca hoje. Quando estive doente, não me sentia bem com perucas e agora apetece-me brincar. O cabelo está curtinho, estou com saudades de ter o cabelo maior", afirmou a própria à imprensa, recordando os tempos de luta contra o cancro da mama.Os fãs que se encontravam ao redor da passadeira vermelha não pouparam nos elogios à atriz, que foi considerada uma das estrelas da TVI mais sensuais da noite.A Festa de Verão da estação de Queluz de Baixo, decorreu no passado dia 20 de junho na discoteca Lick, em Vilamoura. Animação e glamour andaram de braço dado.