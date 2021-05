Sofia Ribeiro surpreende melhor amigo com viagem às Maldivas

A carregar o vídeo...

"Estou muito feliz", apontou Rúben Correia.

A atriz surpreendeu o jovem com uma viagem de luxo ao "paraíso". Nas redes sociais, mostrou a euforia do ex-produtor de televisão.O entusiasmo do melhor amigo deixou a estrela da ficção nacional completamente rendida.No entanto, a viagem já era para ter sido feita há mais tempo, mas sofreu vários percalços devido à Covid-19., explicou a beldade."A pandemia trocou-nos as voltas", lamentou Rúben.Agora, seguem-se dias de muita diversão e alegria naquele que é considerado um dos verdadeiros destinos ídilicos para férias.Embora a desfrutar de um período de férias, Sofia Ribeiro pode ainda ser vista no pequeno ecrã, na novela 'Amar Demais' e no programa 'Cabele Pantene - O Sonho' e ainda na repetição de 'Doce Tentação', nas madrugadas do quarto canal.