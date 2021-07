Sofia Ribeiro surpreende sobrinhas com escapadinha especial

Sofia Ribeiro

12 jul 2021 • 16:21

Sofia Ribeiro sempre disse que as sobrinhas, Bianca e Beatriz, são a sua grande paixão, por isso, sempre que os seus compromissos profissionais permitem, gosta de passar tempo com elas. Recentemente, a atriz, de 36 anos,"Os vossos amores maiores também são loucos por piscina? ‘A tia é incrível’, dizem elas com a surpresa…E eu fico como? Derreto! Não há palavras para explicar o amor que tenho por estas duas pintainhas!", escreveu num conjunto de imagens que testemunham a felicidade das três. "Momentos felizes!", reforçou ainda.No final do ano passado, quando foi surpreendida pelas meninas em direto num programa da TVI, Sofia Ribeiro revelou que adora proporcionar-lhes boas memórias. Por isso, fez questão de levá-las à Disneyland, em Paris. "Foi das coisas mais bonitas que já lhes consegui proporcionar. Eu tinha esse sonho de criança, de ir à Disney, e não consegui concretizar e poder levá-las foi... Fiquei em êxtase, foi maravilhoso", contou, mostrando-se uma tia babada. "No plano profissional, depois do fim dos projetos que tinha em mãos na TVI, Sofia Ribeiro tem estado empenhada em divulgar uma coleção de roupa para mulher que lançou em parceria com uma marca.