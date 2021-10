Sofia Ribeiro surpreendida pelo namorado em dia especial

01:30

Carolina Marques Dias

O dia de sábadp foi de festa para Sofia Ribeiro, que completou 37 anos. A atriz, que tem como hábito viajar por altura do seu aniversário, rumou até às ilhas Seychelles, no oceano Índico, acompanhada pelo namorado, José Fernando Maia.Embora o dia neste país africano tenha amanhecido chuvoso, dentro do quarto do casal o clima foi de amor. Sofia Ribeiro partilhou, nas suas redes sociais, que foi surpreendida, pela manhã, com um ramo de rosas brancas e com um bolo, oferecidos pelo seu mais-que-tudo. "Chove lá fora… Eles aqui dizem que é para abençoar e eu acredito", escreveu.Embora tenha chegado muito recentemente às Seychelles, a estrela da TVI não esconde a felicidade por estar a concretizar um sonho antigo. "Seychelles, sua linda! O que dizer? Não sei! Muito emocionada. Só consigo agradecer". Sofia e José Fernando Maia escolheram um hotel de cinco estrelas para passarem estes dias repletos de amor. De forma a estar longe de olhares mais indiscretos, o casal optou por um quarto com uma piscina privada, cujo preço pode chegar aos 1900 € por noite.