Sofia Ribeiro vai parar às urgências após férias de sonho

07 out 2019 • 10:58

"Estamos no hospital, nas urgências, porque esta pessoa resolveu viver dentro de água estes dias e o meu ouvido não achou muita graça", escreveu o rosto da TVI. "Para além de não ouvir nada deste ouvido, dói-me bastante e na viagem piorou", disse ainda.





Depois dos verdadeiros dias de sonho que desfrutou nas Maldivas na companhia do namorado, João Almeida Henriques, Sofia Ribeiro já regressou a Portugal, mas... direta para as urgências do hospital.A atriz partilhou o susto com os fãs através das redes sociais. O motivo que a levou ao médico foram terríveis dores de ouvido, que fizeram com que a artista passasse uma viagem de avião bastante difícil.Recorde-se que foi no paraíso das Maldivas que Sofia Ribeiro celebrou o 35º aniversário ao lado do companheiro, e ainda aproveitou para assinalar uma data com um significado também muito importante: os quatro anos que já passaram desde que foi diagnosticada com cancro da mama. Sofia Ribeiro mostra-se atualmente mais feliz que nunca. "Olho para trás e sorrio", escreveu.