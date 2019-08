01:30

Sofia Ribeiro continua a desfrutar de uns dias de descanso no Algarve, na companhia do namorado, João Almeida Henriques, e de alguns amigos, e aproveitou para mostrar o seu lado mais romântico.A estrela da ficção nacional não esconde que vive uma fase feliz."Só me apetece apertar de tão fofo", escreveu a atriz de 34 anos, sobre o companheiro.