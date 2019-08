Sofia Ribeiro vive dias felizes no calor

01:30

André Filipe Oliveira

As merecidas férias de Sofia Ribeiro parecem não ter fim. A atriz continua a desfrutar de dias de praia ao lado do companheiro, João Almeida Henriques - com quem mantém uma relação há cerca de um ano - e das sobrinhas, filhas da irmã Tânia.As imagens da escapadinha ao calor têm feito furor nas redes sociais da estrela da TVI. Os fãs destacam a boa forma de Sofia, que se mostra confiante com as suas curvas ao posar com um biquíni rosa fluorescente a bordo de um iate, durante uma tarde em família."Que fofos. As maiores felicidades, mereces" ou "Aproveita cada segundo" são algumas das felicitações dos seguidores.Sofia, recorde-se, está sem projetos em televisão. Mantém-se à frente do seu negócio de restauração, em Lisboa.