Sofia Ribeiro vive novo amor em segredo

Carolina Cunha

A seta do Cúpido voltou a acertar em Sofia Ribeiro. Aos 36 anos, a atriz está de novo apaixonada e não esconde que atravessa um momento feliz a nível pessoal. Sofia vive uma nova relação, mas a identidade do eleito é ainda um segredo. Por isso, este verão elegeu o Sul de Itália, mais precisamente Apúlia, para viver dias de puro romance longe dos olhares mais atentos, uma vez que a região é pouco frequentada por turistas.









De regresso a Portugal, desvendou alguns pormenores da estadia e explicou que o local onde esteve inspira ao romance, partilhando um vídeo em que surge de braço dado com o novo namorado. Noutra publicação nas redes sociais, surge num carro e é possível ver que a companhia misteriosa do sexo masculino está a conduzir. No entanto, Sofia Ribeiro fez sempre de tudo para nunca mostrar o rosto do novo amor.

Recorde-se que Sofia Ribeiro estava solteira há cerca de um ano e meio, depois do fim do namoro com o empresário João Almeida Henriques.