Sofia Ribeiro vive paixão arrebatadora com empresário

O sorriso apaixonado denão deixa margem para dúvidas. O. Apesar do casal preferir manter a discrição e ainda não ter assumido a relação publicamente, já é conhecida a identidade do homem que conquistou o coração da artista da TVI.Tal como o CM avançou, chama-se José Fernando Maia e é empresário no Norte. É natural do Porto e passou alguns dos últimos anos a estudar fora, nomeadamente na Inglaterra, onde passou os anos de 2001 a 2004 a fazer um bacharelato na Universidade de Nottinghan, uma das 20 melhores do Reino Unido. Regressado a Portugal, José Fernando fundou várias empresas ligadas a aéreas como a farmacêutica, o vinho e os têxteis.Ao longo dos últimos dois meses, o casal tem vivido a nova relação entre escapadinhas e viagens. Além de colecionarem momentos a dois, somam destinos e vivências. Nos últimos tempos a atriz tem partilhado inúmeras imagens onde se mostra a passear por locais de sonho... e sempre acompanhada pelo empresário, que opta no entanto por uma postura muito discreta. Entre Itália, Algarve, Alentejo e Douro, o casal tem vivido dias de puro romance. Sobre esta relação, Sofia Ribeiro faz apenas questão de frisar que se encontra numa fase feliz e tranquila da sua vida., escreveu a artista numa das suas publicações online.Sofia Ribeiro estava solteira há cerca de um ano após o fim do namoro com João Almeida Henriques. No que diz respeito à vida amorosa, a relação que viveu com maior destaque público foi o casamento com o apresentador e modelo Ruben Rua. Os dois viveram uma relação fugaz. Deram o nó em 2011, mas o enlace durou pouco mais de um ano.