Sofia Ribeiro vive paixão no Alentejo

01:30

Sofia Ribeiro continua a aproveitar o verão da melhor maneira. Após as férias com as sobrinhas, a atriz rumou agora até Moura, no Alentejo, para uma nova lua de mel com o namorado, João Almeida Henriques.



As altas temperaturas foram uma verdadeira dor de cabeça para a estrela da ficção nacional que vestiu o biquíni e passou as tardes na piscina, deixando em evidência o ‘bumbum’ e as suas curvas.

"Que a semana seja assim... feliz", escreveu a propósito da viagem que realizou ao lado do namorado. Recorde-se, Sofia está sem projetos na TV.