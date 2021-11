Sofia Ribeiro volta ao hospital e revive drama

Atriz foi assistida no hospital para fazer um “reforço de ferro” e lembrou luta contra o cancro da mama. Confessou fragilidade em desabafo partilhado na net.

Os anos passam mas Sofia Ribeiro não esquece a dolorosa luta contra o cancro, em 2016. A atriz, de 37 anos, foi esta semana ao hospital para receber "um reforço de ferro" e reviveu aquele que foi o pior período da sua vida. "Um simples reforço de ferro transformou-se numa viagem de memórias. Já há muito não ficava tantas horas no mesmo hospital onde fiz os tratamentos.A verdade é que não estava à espera de ficar frágil como fiquei. Os cheiros, os barulhos das máquinas, a agulha a entrar na pele, as conversas que sem querer ouvi...", partilhou com os fãs nas redes sociais.Desde que venceu o cancro, Sofia faz questão de passar testemunhos de coragem aos que acompanham o seu percurso.