Sofia Sousa ataca Iury e Jessica do 'Big Brother': "Que enjoo"

Sofia Sousa da 'Casa dos Segredos' defende ex-sogra que entrou no 'Big Brother'

ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', tem revelado que está a acompanhar a nova edição do 'Big Brother'.A ex-sogra do rosto da TVI, Teresa, está no formato e, além de já a ter apoiado publicamente, Sofia decidiu agora manifestar a opinião sobre as concorrentes Jessica e Iury. Não restaram dúvidas de que ambas não recebem o seu apoio., escreveu, referindo-se a palavras ditas pela jovem no programa., disse, acusando a concorrente de não ser coerente., ironizou ainda Sofia, gozando com a situação., escreveu ainda.Além de Jessica, Iury também não escapou às críticas de Sofia Sousa., atirou Sofia., disse ainda, sem esconder o desagrado pela prestação das duas concorrentes.