Sofia Sousa pede dinheiro aos fãs para fazer surpresa à sogra e é arrasada

, ex-concorrente da 'Casa dos Segredos' já demonstrou publicamente o seu apoio a Teresa, mãe do ex-companheiro Tierry, que atualmente integra o leque de concorrentes do 'Big Brother 2020'.A ex-concorrente, que gere a página de Instagram de Teresa, está angariar fundos para enviar uma mensagem de apoio à sogra e apela por donativos aos fãs:, pode ler-se na publicação.No entanto, a"Não é a primeira vez que faço isso por alguém dentro da casa. Apenas estou a representar a Teresa nas redes sociais, mas tudo o que coloco é com consentimento da sua família. Todas as pessoas que efectuarem pagamento serão adicionadas num grupo de Facebook onde estará descrito os valores que cada pessoa ajudar., afirmou Sofia.Recorde-se que Teresa demonstrou vontade de abandonar a casa devido a conflitos com os colegas.