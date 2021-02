Sofia Sousa revolta-se contra Noélia: "Não admito a ninguém que me chame de porca"

ter feito um comentário negativo, dirigido às colegas. A concorrente algarvia encontrava-se a limpar a casa de banho da casa comquando se apercebeu da desarrumação e sujidade que os outros concorrentes fizeram. Indignada, Noélia não hesitou., questionou a Savate, que desatou a rir à gargalhada.Apercebendo-se do que acabara de dizer, a concorrente desculpou-se, de imediato:. Mais tarde, foram ambos chamados ao confessionário dopara esclarecerem a situação., afirmou a empresária, sendo interrompida pelo antigo lutador de boxe., afirmou., atirou a concorrente, achando que foi Savate quem lhe chamou porca.Perante a afirmaçao da colega, Noélia acabou por admitir que foi a autora do comentário:. Revoltada, Sofia afirmou:Momentos mais tarde, Sofia comentou a situação com Sónia:Veja aqui o vídeo: