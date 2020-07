Sofia Vergara desfaz-se em lágrimas ao relembrar irmão que foi assassinado aos 27 anos

Sofia Vergara, que participou na série americana ‘Uma Família Muito Moderna’, desfez-se em lágrimas ao recordar o falecido irmão, no programa ‘America’s Got Talent’, do qual é jurada.

Tudo aconteceu quando um concorrente do programa, Brandon Lee, recitou um poema em homenagem à irmã que morreu. "Se essas dores e memórias são tudo o que me restaram, eu jamais me arrependerei das cicatrizes com as quais eu me lembro de ti", declarou o participante.

A jurada ficou emocionada ao ouvir o poema e aproveitou a situação para relembrar o irmão Rafael, que perdeu a vida aos 27 anos, vítima de uma tentativa de sequestro na Colômbia.

"O meu irmão faleceu no mesmo ano que a tua irmã faleceu. Eu posso sentir a tua dor, eu sei o que isso significa, sei o que é quando alguém te é tirado sem que tu entendas. Mas o teu poema é muito bonito para mim!", disse a atriz colombiana.

O assassinato do irmão em 1998 em Bogotá, na Colômbia, foi um dos motivos que levaram a atriz a mudar-se para Miami, nos Estados Unidos.