Sofía volta ao trabalho de luto

Juan Carlos com a mulher, Sofía de Espanha

14:35

Vanessa Fidalgo

Com um semblante visivelmente carregado e vestida de preto, Sofía de Espanha retomou os compromissos da sua agenda oficial, apenas dez dias depois do funeral do irmão, o rei Constantino da Grécia.

Na quinta-feira, 26 de janeiro, a mãe do rei Felipe VI encontrou-se com um grupo de voluntários do banco alimentar de La Palma. A visita, de acordo com a revista 'Hola!', surge na sequência do trabalho de apoio a famílias carenciadas que a Fundação Rainha Sofía tem desenvolvido em parceria com os vários bancos alimentares de Espanha.

Recorde-se que Constantino, último rei da Grécia, morreu no passado dia 10 de janeiro, aos 82 anos. O funeral do monarca acabou por motivar uma rara reunião dos reis eméritos e dos três filhos em Atenas. Constantino era tio de Felipe VI e das infantas Elena e Cristina mas, acima de tudo, mantinha uma excelente relação com a irmã mais velha e com o cunhado, Juan Carlos, motivo pelo qual todos viajaram para Atenas para marcarem presença no último adeus.