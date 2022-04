Sol anima viagens em família das famosas

01:30

Vânia Nunes

O sol tem animado as férias da Páscoa e são muitos os rostos da televisão que aproveitam para fazer escapadinhas pelo País (e não só).A atriz Sara Salgado fez as malas e desfrutou do "primeiro dia de praia" do ano, em Ferragudo, no Algarve. A também atriz Catarina Gouveia, grávida de oito meses, escolheu igualmente o Sul para descansar e apanhar sol antes da chegada da filha. Ana Garcia Martins, conhecida por ‘Pipoca Mais Doce’, esteve na mesma zona, com os dois filhos.As ilhas continuam a estar no topo das preferências dos famosos. Carolina Patrocínio rumou à Terceira (Açores) e Cláudia Vieira ao Funchal (Madeira). Sara Prata e Cristina Ferreira ficaram no Alentejo. Vera Kolodzig foi para fora e, desta vez, escolheu o México, enquanto que a radialista Joana Cruz está de férias em Cabo Verde.