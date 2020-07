Solteiras e ousadas: Famosas indiferentes ao amor

25 jul 2020 • 18:16

São belas, sensuais e muito ousadas, mas há coisa que lhes tem passado ao lado: a sorte ao amor... Sofia Ribeiro, Aurea, Mariana Monteiro, Oceana Basílio, Maria Cerqueira Gomes e Bárbara Norton de Matos são algumas das estrelas nacionais que se encontram solteiras. Indiferentes ao amor e focadas no bem-estar emocional, as estrelas têm aproveitado o verão da melhor maneira, com idas à praia e banhos de sol, e saídas com amigos de longa data. Não há fórmulas para esquecer as desilusões amorosas, mas elas têm tentado encontrar soluções para seguir em frente.Oceana Basílio e Sofia Ribeiro foram as mais recentes vítimas do falhanço do cupido. As duas atrizes viram as relações que mantinham com José Fidalgo e João Almeida Henriques, respetivamente, terminarem durante o período de quarentena. Focadas no essencial, tentam ao máximo aproveitar o melhor da vida.Mariana Monteiro terminou o relacionamento com o ator João Mota há cerca de um ano. Desde então tem optado por manter a vida íntima em segredo. Ao que tudo indica, continua solteira e dedicada à vida profissional. A atriz é protagonista da novela ‘Terra Brava’, da SIC, na qual dá vida à corajosa Beatriz que faz de tudo para fazer vencer o amor com Diogo (João Catarré). Estará a sua luta pelo um final feliz destinada apenas à ficção?