"Somos mesmo azeiteiros": Cristina responde a Ljubomir com ironia

Ljubomir Stanisic abriu guerra com Cristina Ferreira após, de forma indireta, lhe ter chamado "azeiteira" numa entrevista da TVI a propósito do seu regresso ao pequeno ecrã com "Pesadelo na Cozinha".O polémico chef criticou a apresentadora porque se considerava mal pago tendo em conta as audiências que dava à estação de Queluz de Baixo. "Considerava-me mal pago... Ganhei mais audiência não sei em quantos anos na televisão. Foi um sucesso televisivo em Portugal. Via muitas pessoas, não quero dizer nomes nem criticar ninguém, a fazer televisão e eram azeiteiras... azeiteiros e ganhavam seis a sete vezes mais do que eu", disse Stanisic.Perante a crítica, Cristina Ferreira reagiu, numa publicação no Instagram, com ironia: "Estou em guerra com vizinho [Cláudio Ramos] por uma garrafa de azeite. Somos muito azeiteiros".Os comentários à publicação na rede social não se fizeram esperar e muitos foram os que 'aplaudiram' a apresentadora pela resposta.