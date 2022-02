“Somos privilegiados por ter apoio da família”: Pedro Teixeira e Sara Matos após cinco meses do nascimento do filho

06:00

Carolina Cunha

Cinco meses após o nascimento do filho, Manuel (fruto da relação com Pedro Teixeira), Sara Matos está prestes a voltar aos ecrãs para a condução do programa ‘Ídolos’ (SIC) - as gravações já começaram em Lisboa.









Por isso, os próximos meses serão de adaptação para o casal na gestão das rotinas do bebé, uma vez que vão estar os dois a trabalhar. A família vai assumir um papel essencial nesta fase. “Temos ajuda. As famílias felizmente têm tempo e vamo-nos revezando e encontrando sempre soluções. Nós somos uns privilegiados porque temos o apoio da família”, diz o ator da TVI. Sara e Teixeira ainda não passaram um dia sem o bebé devido à amamentação. “O Manuel ainda está a mamar, e, por isso, ele vai com a Sara [para o trabalho].”

Quanto às noites, o ator da novela ‘Festa é Festa’ deixa escapar que ainda sofre com a agitação do bebé e que nem sempre consegue descansar.