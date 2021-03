Sónia acusa Joana de ter sido responsável pela saída de Quinaz: "É sujo”

Eu conheço o teu lado nas duas situações que se passaram à minha frente, a primeira foi comigo diretamente em que tu dizes que eu te dei um encontrão e a segunda situação, eu também estava lá fora, onde tu dizes que o Gonçalo te chama o nome que chama", começou por dizer.



Uma das grandes causas do Gonçalo abandonar este jogo é por causa do teu jogo sujo quando insinuaste e disseste que ele estava a chamar-te o que disseste que chamou, quiseste criar uma imagem dele como tentaste criar de mim que eu estava a tentar agredir-te (…) fizeste com ele com ele o que fizeste comigo", atirou.



"É grave, é feio, é sujo, é baixo porque o teu jogo é esse. Acaba a reunião na sala... vais para o confessionário e fazes a tua vitimização (…) espero que as pessoas consigam ver isso", rematou.



Veja aqui o vídeo:

Concorrente teceu duras críticas ao jogo da jovem de Cascais.

Os ânimos voltaram a estar ao rubro dentro da casa do depois da desistência e saída de Gonçalo Quinaz. Questionados pela voz do 'Big' sobre a decisão do antigo jogador de futebol,não se conteve e expressou a sua opinião, acusandode ter sido a principal responsável pela saída do concorrente da casa mais vigiada do país.