Sónia Araújo aproveita férias com a família

As últimas semanas têm sido inteiramente dedicadas à família.Sónia Araújo disse temporariamente adeus às manhãs da RTP1 e, na companhia do marido e dos filhos, fez as malas para uns dias de puro descanso em que o objetivo foi explorar o que de melhor Portugal tem para oferecer.Com a pandemia de Covid-19 a deixar as longas viagens para outros tempos, a bela apresentadora, de 49 anos, dividiu-se entre o Algarve e os mergulhos no mar e o Norte do País, com a natureza como pano de fundo.Sem maquilhagem e com roupa descontraída, Sónia mostrou que os seus dias de férias não diferem muito, no essencial, da grande maioria dos portugueses.Brincadeiras na água, passeios de bicicleta, livros à beira-mar e descontração na natureza fizeram parte dos dias de Sónia Araújo, que não esconde que a família é a sua grande prioridade.Durante o descanso com o clã por Portugal, Sónia não deixou os seguidores indiferentes com as fotografias que foi publicando em biquíni e nas quais é visível a excelente forma física.A apresentadora segue uma rotina de cuidados com a imagem rígida e os resultados estão à vista, com a beleza em destaque.