Sónia Araújo curada da Covid-19: "Chegou a notícia que tanto esperava"

Um mês depois de ter sido infetada com Covid-19, Sónia Araújo já está livre da doença. Durante o período em que esteve isolada, a apresentadora foi colocando os seguidores a par do seu estado de saúde, por isso, foi com muito entusiasmo que hoje partilhou a novidade.



"Chegou a notícia por que tanto esperava! Finalmente, o meu teste Covid deu negativo!!