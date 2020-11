Sónia Araújo desanimada com resultado de teste à Covid-19

09 nov 2020 • 12:37

Sónia Araújo recorreu, este domingo, às redes sociais para desabafar sobre o seu estado de saúde. Após ter testado positivo à Covid-19 em outubro, a apresentadora da RTP1, revelou que foi submetida ao terceiro teste.

Contudo, o resultado "inconclusivo" não agradou à comunicadora de 49 anos, que se mostrou desanimada: "Não há meio de chumbar neste teste. Depois de três testes continuamos nisto, razão pela qual ainda não voltei à vossa companhia diária".

"Tenho muitas saudades de estar junto da minha equipa e de fazer aquilo que gosto. Com paciência, consciência e resiliência lá chegaremos", escreveu na fotografia do resultado, que partilhou com os seguidores.

Recorde-se que a apresentadora de ‘A Praça da Alegria’ está em isolamento desde outubro, e não apresenta quaisquer sintomas.