Sónia Araújo em filme com o filho de 10 anos

20 jan 2020 • 12:59

Sónia Araújo vai estar ao lado de um dos filhos no cinema.A apresentadora e Francisco Araújo Martins, um dos seus filhos gémeos, com 10 anos, dão a voz ao filme de animação ‘Mosley e a Cidade Secreta’, que chega aos cinemas nacionais esta semana, a 23 de janeiro.O rosto da RTP1 marcou presença na antestreia do filme e mostrou-se ansiosa por conhecer a reação do público. "Está lindo o filme (sou suspeita)", escreveu na legenda de uma fotografia onde surge com toda a família.