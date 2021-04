Sónia Araújo quebra silêncio sobre zanga com Goucha: “Surpreendeu-me saber por outros”

Apresentadores falaram do passado

Duas décadas depois, Sónia Araújo aceitou falar sobre os bastidores da saída polémica de Manuel Luís Goucha do programa ‘A Praça da Alegria’, na RTP1. O tema fez correr muita tinta ao longo dos últimos anos e corriam rumores de que os dois apresentadores ter-se-iam zangado. A apresentadora colocou, agora, em conversa com o rosto da TVI, os pontos nos is. "Não fiquei nada zangada. Acredito que tenha sido uma decisão muito solitária. Já trabalhávamos juntos há sete anos e fiquei surpreendida por não me teres dito. Fizeste o que achaste melhor para ti. Só me surpreendeu saber por outras pessoas".Sobre os momentos após a mudança de Manuel Luís Goucha para a TVI, Sónia recordou um turbilhão de emoções que viveu em muito poucas horas. "Não dormi na véspera do programa. Tive de ser eu a dar a notícia aos telespectadores e não foi fácil. Fiz esse programa quase sem rede. Nesse dia, quando acabou o programa, tinha os meus colegas todos atrás das câmaras a darem-me força. Foi muito comovente".Embora à distância, com Sónia Araújo no Porto e Manuel Luís Goucha em Lisboa nunca se perdeu o contacto. "O público não sabe isto. Não estamos fisicamente um com o outro, mas vamos mantendo o contacto por mensagem. Quando cada um de nós tem um projeto novo gostamos de nos felicitar", finalizou o rosto da RTP 1.