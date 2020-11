Sónia Araújo radiante com regresso ao trabalho "depois de várias semanas a ser mãe e dona de casa"

Apresentadora esteve afastada do pequeno ecrã um mês, por estar infetada com Covid-19.

Sónia Araújo e Jorge Gabriel

Quem me conhece sabe que é desta forma que me realizo enquanto pessoa e profissional. Os meus filhos sabem que a mãe é melhor mãe e mais feliz por poder exercer uma profissão, por ser útil e dar-me aos outros nas mais variadas circunstâncias e que ao fim do dia volto para casa e juntos podemos contar como foi o nosso dia".



Sónia recebeu o teste positivo a 20 de outubro, depois de ter sentido sintomas ligeiros dias antes.

Um mês depois de ter sido infetada com o novo coronavírus, Sónia Araújo regressou ontem à ‘Praça da Alegria’, da RTP1. "", começou por escrever na legenda de uma imagem onde aparece no estúdio ao lado de Jorge Gabriel.", escreveu.A apresentadora mostrou ainda a sua satisfação por poder voltar a trabalhar. "