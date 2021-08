Sónia Brazão exibe curvas dez anos após explosão

Sónia Brazão

Carolina Cunha

Passaram dez anos desde que Sónia Brazão ficou entre a vida e a morte na sequência de uma violenta explosão de gás, no seu apartamento, que a deixou em estado grave e com 90% do corpo queimado.Agora, a atriz, de 46 anos, mostra que superou o pesadelo e que está confiante com a sua imagem. Afastada do meio artístico, Sónia usa as redes sociais para interagir com os fãs e mostrar os seus "domingos felizes" na praia. Com um fato de banho, surge confiante e sem complexos com o corpo, que ainda guarda algumas mazelas resultantes da explosão.Ainda que recuperada, Sónia Brazão não mais voltou à ficção nacional desde o incidente. A artista, recorde-se, foi dada como culpada pelo tribunal de ter provocado a explosão e condenada a três anos de prisão com pena suspensa.