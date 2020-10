Sónia Brazão fala sobre a explosão de gás: "Sou um milagre da ciência"

18:34

Foi há mais de nove anos que, na sequência de uma explosão de gás no seu apartamento em Algés, Sónia Brazão quase perdeu a vida. Ficou com 99 por cento do corpo queimado e esteve internada durante um mês e meio.A recuperação, essa, estendeu-se durante anos e levou ao seu afastamento do panorama mediático. Agora, a ex-atriz olha para tudo aquilo por que passou como uma aprendizagem., disse à ‘TV Mais’, acrescentando que os médicos, na altura, pintaram um cenário muito negro. "Estive um mês e meio internada. Os médicos disseram à minha mãe que seriam pelo menos dois anos".Nas redes sociais, Sónia tem partilhado fotos em biquíni em que são visíveis as cicatrizes com que ficou e que aprendeu a aceitar.