Sónia Brazão garante que vive feliz após a tragédia que viveu

Sónia Brazão foi convidada do. Ao reaprecer no pequeno ecrã, surpreendeu pela felicidade e tranquilidade que garante que está a viver.A atriz, que sofreu uma reviravolta na sua vida desde a trágica explosão em casa, em 2011, que a colocou em risco de vida e a deixou envolvida em várias polémicas, abriu o coração para desabafar sobre a vida pessoal., afirmou a artista de 44 anos., explicou a artista.Cristina Ferreira não hesitou em abordar as recentes notícias que davam conta de que Sónia Brazão ocupava-se agora a ser vendedora ambulante, algo que Sónia desmentiu:, admitiu ainda Sónia Brazão.Atualmente, Sónia Brazão vive com a mãe, e com duas sobrinhas, e admite que desde que se mudou para ao lado da progenitora na fase dura que atravessou, tudo serviu para que a relação de ambas crescesse.