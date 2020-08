Sónia Brazão mostra cicatrizes das queimaduras

Atriz ficou com 90 por cento do corpo queimado na sequência de explosão de gás no seu apartamento

Quase dez anos após a trágica explosão de gás no apartamento onde vivia, em Algés, e que lhe provocou queimaduras graves em todo o corpo, Sónia Brazão, de 45 anos, surge em biquíni e mostra as cicatrizes nos braços e nas pernas.Na praia. "Quase já não se nota. Ultrapassa-se a aceitar, a vida levou-me aqui para alguma coisa, nem que fosse para me reencontrar, para me levar para perto da minha mãe. Encontrei gente maravilhosa na unidade de Queimados. É uma etapa da nossa vida como a de outra pessoa que passa por um cancro", disse a atriz em conversa com Cristina Ferreira.As imagens não deixaram os internautas indiferentes, e os fãs fizeram questão de deixar vários elogios à atriz pela sua coragem em assumir as marcas do corpo.Desde o trágico acidente, Sónia afastou-se do mundo da TV e dedicou-se ao setor comercial, através de vendas ambulantes. Recorde-se queFoi condenada a três anos de pena suspensa por conduta negligente e ficou ainda obrigada a pagar várias indemnizações.