Sónia Brazão mostra marcas no corpo com um biquíni reduzido

13:20

Orgulhosa das suas curvas, Sónia Brazão partilhou uma fotografia com os seguidores do Instagram onde surge na praia com um biquíni reduzido.Na imagem, que mereceu inúmeros elogios dos seguidores, a atriz prova que está em excelente forma física. Também ficam evidentes as marcas das cicatrizes das queimaduras que sofreu na sequência de uma explosão no seu apartamento, há dez anos. Sónia Brazão ficou com 90% do corpo queimado, no entanto, ao longo dos últimos anos têm feito vários tratamentos e cirurgias para atenuar as marcas.