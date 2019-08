Sónia Costa: “O verão é propício ao amor”

A relações-públicas Sónia Costa revela que faz topless durante idas à praia.

- CM: Férias dentro ou fora de Portugal?

– Fico por Portugal. Visito Pedrógão Pequeno, que é a terra dos meus pais, Porto Covo e Vilamoura.

- Prefere praia ou piscina?

– Prefiro praia. Gosto da praia D. Ana, em Lagos, e Porto Covo.

- Verão quente com água fria ou verão frio com água quente?

– Desde que haja água... Nós portugueses somos uns privilegiados. Temos muitas praias.

- Mergulho de cabeça ou entrada a três tempos?

– Entro normalmente a três tempos. Quando fiz a minha última novela sofri imenso por ter os cristais desalinhados, fruto de uma entrada à maluca.

- O que é obrigatório no seu verão e o que é dispensável?

– O telemóvel e o protetor. O que não faz mesmo falta é o barulho das crianças na praia.

- Prefere fato de banho, biquíni ou triquíni?

– Adoro o biquíni. Enquanto puder mostrar as minhas curvas uso e vou à praia. Quando não puder, não vou.

- Fazer topless é uma hipótese ou está fora de questão?

– Faço topless sempre, exceto se houver crianças por perto. Tenho respeito por elas.

- O verão convida mais a festas em grupo ou a comemorações em privado?

– Gosto muito de festas em grupo. O verão é muito isso.

- Concorda que no verão o sexo e o desejo estão em época alta?

– A minha atual relação foi construída no verão. A energia que há nesta época é propícia ao amor. Há mais alegria.

- Qual a viagem de sonho de verão que ainda está por realizar?

– Quero conhecer as ilhas gregas, em especial Santorini. Acho que a realização desse desejo está para breve.

- Complete: o verão é bom para…

– Curtir e amar os nossos.



PERFIL

Sónia Costa tem 48 anos e é uma conhecida atriz e cantora. Já integrou vários projetos em televisão e gravou temas originais. Trabalha, atualmente, como relações-públicas no Costa do Vizir Camping Resort, situado em Porto Covo, no Alentejo. Revela-se apaixonada pelos meses quentes de verão.