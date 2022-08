Sónia de Jesus apoia 'Vitó' na cadeia: "Todos os dias falamos ao telemóvel"

Vítor Soares e Sónia Jesus preparam-se para dar as boas-vindas ao terceiro filho

Foto: Direitos Reservados

01:30

Dois meses depois de Vítor Soares ter sido detido por tráfico de droga, Sónia Jesus continua a apoiar o companheiro.A família mantém-se unida e todos os dias falam ao telemóvel. "Ele tem direito a ligar para três números, o meu e o das nossas filhas, e falar cinco minutos com cada uma, o que dá 15 minutos no total. Ele não abdica de falar comigo e com as meninas. A cada dois dias recebo uma carta gigante e ele também recebe, contamos o nosso dia a dia", revelou à ‘TV Mais’ a nortenha, que está grávida do terceiro filho, que nasce em setembro.A viver em Gaia, Sónia faz ainda 400 quilómetros uma vez por semana para ir ver o companheiro a Bragança. "A verdade só ele a sabe, nem eu sei. Mas isto não fica por aqui e vai dar pano para mangas. O Vitó ainda vai calar muita gente", acrescentou a ex-concorrente do ‘Big Brother’, da TVI.