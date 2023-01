Sónia de Jesus apresenta o filho mais novo “Foi um misto de emoções. Estava ali sozinha", revelou sobre o parto.

Quatro meses depois de ter sido mãe do pequeno Fabian, Sónia de Jesus foi convidada do programa ‘Dois às 10’, da TVI, onde apresentou o filho mais novo e falou sobre o parto. “Foi um misto de emoções. Estava ali sozinha, mas depois tinha o meu filho nos braços. Até àquele momento eu estava focada naquela situação [detenção do marido, ‘Vitó’] e o meu filho nasceu, parece que veio iluminar a minha vida, trocar o chip”, disse. Sobre a relação dos filhos com o pai, que está detido por suspeitas de tráfico de droga, Sónia garante que todas as semanas visita o companheiro com as crianças.

