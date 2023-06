Sónia de Jesus confiante de que ‘Vitó’ vai sair em liberdade

01:30

Carolina Cunha

A poucos dias de testemunhar no Tribunal de Bragança, no âmbito do caso de tráfico de droga que envolve o companheiro, Vítor Soares, Sónia de Jesus marcou presença num evento, em Lisboa, e falou com a. Com o pai dos filhos detido há mais de um ano, a nortenha mostra-se confiante de que ‘Vitó’ saia em liberdade.Saiba mais no Correio da Manhã