Sónia de Jesus critica festa da TVI: "Saio daqui com fome, sede, agoniada, um seca tremenda"

Nortenha diz que a organização do evento foi uma "desgraça" e mostrou o jantar que lhe foi servido

12:05

, diz Sónia de Jesus. "Deixei as minhas crianças, o meu Fabian, as minhas filhas, lá no Porto a pensar que ia ser uma festa, que me ia divertir… Não…Não… Saio daqui com fome, com sede, agoniada, uma seca tremenda, dói-me os pés. Esta produção toda para me ir embora", diz a nortenha, sem papas na língua e visivelmente chateada.







Sónia de Jesus rumou a Lisboa para marcar presença na festa de aniversário da TVI. Com as expectativas em alta, a nortenha esteve na companhia da amiga Joana Diniz, que também integrou o leque de concorrentes dsa 'Casa dos Segredos'.Porém, o que seria uma noite de festa revelou-se uma desilusão para as duas amigas que mostraram a indignação nas redes sociais. "