Sónia de Jesus faz confissão emocionante

30 mar 2023 • 13:13

"Os meus dias não têm sido os mais felizes apesar de ter muito para agradecer

Sabem uma coisa, só queria que a minha vida voltasse ao normal. Acredito que tudo tem um propósito, mas há dias em que me questiono quando é que vou ter paz no meu coração, na minha vida", terminou.







, terminou.

Sónia de Jesus fez um desabafo nas redes sociais sobre os últimos tempos que tem vivido. A ex-concorrente do 'Big Brother', que é mãe de três filhos, tem o noivo, Vítor Soares, detido desde junho do ano passado, e viu o julgamento do companheiro a ser adiado devido à greve dos funcionários judiciais., começou por escrever no Instagram.