Sónia de Jesus em Fátima. Saiba o que foi fazer

Sónia de Jesus esteve em Fátima, com os seus três filhos: Maiara, de 10 anos, Naisa, de 7, e Fabien, de 4 meses.Vítor Soares está detido na prisão devido a tráfico de droga, o que a empresária recusa a ser verdade e, numa conversa com Manuel Luís Goucha, afirma que na casa delaNuma visita a Fátima, a concorrente do 'Big Brother 2020' reza por proteção, saúde e paz e que a vida dos seus filhos seja sempre guiada., lê-se na publicação de Instagram.O julgamento do marido está agendado para março e, até lá, Sónia Jesus, juntamente com os seus filhos, tem o visitado regularmente No programa 'Dois às Dez', a concorrente do reality show da 'TVI' afirmou que confia no seu marido e na sua inocência: