Sónia de Jesus inaugura loja ao lado de Vítor Soares

"A minha vidinha [Vítor Soares] também está aqui. Está a trabalhar. Sim, porque ele é o meu novo funcionário, para quem já está a mandar mensagens... Ele não está na rua, ele está aqui na loja a trabalhar. Vai fazer parte da nossa equipa aqui no Big Bazar da Sónia", contou Sónia de Jesus nas Histórias da sua conta de Instagram, vídeo que está disponível na galeria.



"Eu falei com ela [Sónia] e ela disse que foi autorizado pelo tribunal, que o Vitó estivesse quatro horas por dia na morada da loja", explicou.

Sónia Jesus realizou um dos seus sonhos: abrir uma loja física. O espaço Big Bazar da Sónia foi inaugurado ontem, 5 de outubro, em Vila Nova de Gaia, pela ex-concorrente do 'Big Brother' (TVI).Vítor Soares

Maya mostrou-se revoltada com esta autorização. "Estou estupefacta, então qualquer prisioneiro, que é o termo real, pode sair de casa, da prisão, pode sair quatro horas para ir a qualquer lado", disse. "Achei estranho vê-lo lá, e ela [Sónia] disse que Vitó ia trabalhar com ela, 'o tribunal deu autorização, tem a ver com a medida de coação aplicada'", acrescentou Gisela Serrano.

Ainda assim, Maya não ficou convencida. "Então durante quatro horas, pode estar em contacto com qualquer pessoa que vá à loja […] estou chocada com esta medida que não está a ser aplicada a todos", argumentou.

"Assim pode continuar a vender azeite", atirou, por fim, o apresentador Rui Oliveira.