Sónia de Jesus inaugura loja com a presença de ‘Vitó’

“Realização do meu maior sonho”, disse Sónia de Jesus sobre a inauguração da sua primeira loja, em Mamafude, Vila Nova de Gaia. Neste grande dia, a ex-concorrente do ‘Big Brother’ contou com um apoio muito especial: Vítor Soares.A cumprir pena de três anos de prisão, em regime domiciliário, foi autorizado a trabalhar com a companheira.

“Não havendo medida de coação é possível fazê-lo, como parte do processo de ressocialização”, afirmou aoFrederico Miguel Alves, advogado de ‘Vitó’, explicando que o tribunal autorizou que trabalhasse quatro horas diárias, tendo um limite de tempo para se deslocar à loja, uma vez que está a ser monitorizado através de pulseira eletrónica.