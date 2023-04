Sónia de Jesus: “O ‘Vitó’ continua a ser o meu pilar” No dia em que viu o julgamento de Vítor Soares ser adiado devido à greve dos funcionários judiciais, a ex-concorrente do ‘Big Brother 2020’ quebrou o silêncio e contou à ‘Vidas’ como tem vivido estes meses.

02 abr 2023 • 22:03

Em junho de 2022 a vida de Sónia de Jesus, de 30 anos, deu uma volta de 180 graus. A ex-concorrente do ‘Big Brother (BB) 2020’, da TVI, viu o seu companheiro, Vítor Soares, ser detido por suspeitas de envolvimento numa rede de tráfico de drogas no âmbito da ‘Operação Sementes em Pó’. ‘Vitó’ está acusado com mais quatro arguidos, sendo um deles Amílcar Teixeira, pai de Edmar, concorrente e colega de Sónia de Jesus nessa mesma edição do ‘BB’.

Na quarta-feira, 29 de março, o julgamento acabou por ser adiado, devido à greve dos funcionários judiciais no Tribunal de Bragança. À ‘Vidas’, Sónia de Jesus conta como tem vivido todo este processo. "Esta situação foi gerida por fases, por processos da minha parte. Inicialmente foi um processo de adaptação, a ter de me habituar a estar sem o ‘Vitó’ na minha rotina diária, da qual sinto imensa falta pois era o meu braço-direito. Continua a ser o meu pilar, em momento algum me sinto desamparada, porque independentemente de estar na situação em que está, apoia-me imenso, dá-me muita força. E continua a ser um excelente pai, pois não abdica do pouco tempo que tem para falar com as filhas". E adianta: "Todas as semanas tive de me habituar a uma rotina diferente ao fim de semana, a qual eu adoro. Gosto muito das minhas visitas ao ‘Vitó’, esquecemo-nos que estamos ali, que estamos a viver aquela realidade e limitamo-nos apenas àquela hora de felicidade".

A ex-concorrente do ‘BB’ destaca ainda outra situação importante: "Foi a fase em que tive de processar que tinha de viver uma gravidez sozinha: basicamente o nascimento do meu filho, sem ter o pai para vivenciar esse nascimento. Mas, cinco dias depois, teve a possibilidade de o conhecer, e até hoje todos os fins de semanas acompanha o crescimento do Fabian". Sónia de Jesus continua: "Agora, passados quase 10 meses, estamos na fase de processamento do julgamento. Começo a ver a luz ao fundo do túnel, as coisas estão a encaminhar-se e penso que o mais rapidamente possível será tudo resolvido e seja o que Deus quiser. Sou uma mulher de fé, mantenho a minha fé e deixo nas mãos de Deus. Acredito que tudo tem um propósito na vida e nada é por acaso. Agora é esperar e acreditar que tudo vá correr pelo melhor."

A mulher de ‘Vitó’ revela ainda uma convicção. "Acredito a 100 por cento na inocência do Vitó porque se há coisa que ele não é, é traficante de droga, nunca vivemos às custas da droga, nunca vivemos uma vida de luxo, somos pessoas humildes, que graças a Deus desde que entrei para o ‘BB’ consegui estabilizar a minha vida financeiramente e tudo o que temos é graças ao nosso trabalho. Somos pessoas trabalhadoras".

‘Sementes em pó’

Também Léo Caeiro disse no ‘Manhã CM’, programa da CMTV, que o companheiro de Sónia de Jesus "não é de todo o principal arguido. O principal arguido deste processo, ‘Sementes em Pó’, é o Jorge, que não tem qualquer tipo de ligação ao ‘Vitó’, que nem ele próprio conhece. Depois há um desenrolar no processo, onde entra uma mulher, que se chama Sandra, que trabalhava na câmara, e que é mulher do Jorge". E finaliza: "Entretanto entra o Amílcar, pai do Edmar do ‘Big Brother’, e logo de seguida entra o ‘Vitó’, em 2022, que é o último arguido associado a este processo", acrescentou.

A vencedora do reality show da TVI faz de tudo o que está ao seu alcance para dar as forças necessárias ao seu amor. No fim de semana passado, Sónia de Jesus não foi a única a visitar o amado. A sogra também quis dar o seu apoio ao filho e acompanhou a nora à prisão. Anteriormente, Sónia de Jesus já tinha abordado a situação com as duas filhas do casal, Maiara, de dez anos, e Naisa, de sete. "Acho que elas estão a sentir falta de visitar o pai, do contacto físico. Mas não sei como vai correr, pois ver o pai é muito bonito, mas 30 minutos depois é preciso largar o pai e vir embora", desabafou.

Esta família não tem vivido tempos fáceis. Mas não é por isso que o casal vai deixar o amor morrer. No Dia dos Namorados (14 de fevereiro), Vítor Soares surpreendeu a noiva com uma carta especial cheia de amor. O teor da mensagem foi revelado em direto, no programa ‘Manhã CM’ (CMTV) pelo comentador Léo Caeiro. "Tu és o meu mundo, és o meu eterno amor, és a minha rainha, és a minha vida, és a minha noiva, e não me arrependo um segundo de te ter escolhido para minha namorada. Em doze anos, construímos uma família linda e tu, como ser humano és incrível. Não me arrependo de nada que já passámos juntos, o nosso amor é muito mais além de qualquer coisa. Já tivemos altos e baixos, faz parte de uma relação, mas como o nosso amor não há igual e eu sou muito grato por tudo que és para mim. Obrigado por estes anos de amor e aprendizagem. Contigo até o último dia da minha vida te amo muito", disse Vítor Soares.

Sónia de Jesus não se deixou ficar e também publicou, nas redes sociais, uma declaração ao seu amado.

"Estou aqui na luta por nós. O teu dia, o nosso dia vai chegar. Seremos eternamente namorados. Que todas as mulheres que têm o homem presente sintam tanto amor como eu sinto e recebo diariamente. Amo-te". Foi desta forma que a ex-concorrente do ‘Big Brother’ se declarou a ‘Vitó’, juntamente com uma fotografia muito apaixonada dos dois.

